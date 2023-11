Rheinmetall startet tief im Minus: Auch die Bundeswehr muss sparen

Nach dem jüngsten Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat das Bundesfinanzministerium eine Haushaltssperre über das Verteidigungsministerium verhängt. Dieser drastische Schritt, der sowohl den regulären Wehretat als auch das Sondervermögen der Bundeswehr betrifft, wurde dem Verteidigungsministerium in einem Brief von Finanzminister Christian Lindner mitgeteilt.

"Um weitere Vorbelastungen für künftige Haushaltsjahre zu vermeiden, sind hiermit bis auf Weiteres alle von Ihnen aus dem Bundeshaushalt 2023 und auch aus dem Wirtschaftsplan 2023 des Sondervermögens Bundeswehr bewirtschafteten und noch verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen gesperrt", heißt es in dem Schreiben.

Die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall startete mit einem Minus von mehr als drei Prozent in den Handel. Erst am Dienstag hatte die Aktie ein neues Allzeithoch erreicht, nachdem das Unternehmen auf einem Investorentag starke Prognosen präsentiert hatte. Das Unternehmen will bis 2026 profitabler werden als bislang erwartet. Die operative Marge soll dann bei mehr als 15 Prozent liegen. Analysten rechnen bislang im Mittel ihrer Annahmen mit knapp 14 Prozent. Auch die Umsatzprognose für 2026 übertrifft die Markterwartung.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion