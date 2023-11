DAX weiter unterm Fibonacci-Fächer, Feiertag in USA

Aber die lange erwartete Korrektur hat bisher auch noch nicht stattgefunden. Möglicherweise wird der DAX im Bereich von 16.000 Punkten, am Fibonacci-Fächer im Monatschart, ein Verlaufshoch bilden und dann eine Korrektur zum 10er-EMA im Tageschart und möglicherweise tiefer zum 50er- und 200er-EMA im Tageschart durchführen. Sollte es zu einem Durchbruch nach oben kommen, würde sich die Lage weiter aufhellen und ein Hochlauf zum Widerstand bei 16.200 Punkten wahrscheinlich werden.

Am heutigen Donnerstag bleiben die US-Börsen aufgrund des Feiertags Thanksgiving geschlossen. Jedoch stehen eine ganze Reihe von Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Um 09:30 Uhr werden in Deutschland die Daten zum Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor und Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe November (vorläufig) veröffentlicht. Um 10:00 Uhr folgen dieselben Daten für die Eurozone. Um 13:30 Uhr wird das Protokoll der letzten EZB-Sitzung veröffentlicht.