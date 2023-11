DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hensoldt auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hensoldt nach dem Kapitalmarkttag des Rüstungselektronik-Herstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Veranstaltung habe bestätigt, dass die Anlagestory weiterhin solide sei, wobei der strategische Schwerpunkt zunehmend auf dem Ausbau des internationalen Vertriebs liege, schrieb Analyst Christophe Menard in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2023 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HENSOLDT Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,16 % und einem Kurs von 26,30EUR gehandelt.