Sartorius leicht überm 50er-EMA

Es wurde eine Short-Position im Bereich des 50er-EMA eröffnet, der oft als Anlaufmarke einer Erholung in der Extension gilt. Diese Short-Position wurde eng bei 285 Euro abgesichert, der Stopp am Vortag erreicht. Die weitere Entwicklung sollte zunächst abgewartet werden. Sollte es zu einem Rücklauf kommen, würde sich am 10er-EMA je nach Kursverlauf möglicherweise eine Long-Chance bieten.

Trading-Strategie: