Nach der Rally der Aktienmärkte seit Ende Oktober ist die Stimmung nun euphorisch: man glaubt, dass wir nun inmitten der Weihnachtsrally sind und erwartet weiter steigene Kurse. Aber die Wahrscheinlichkeit eines Rückschlags wird immer höher: die Aktienmäkte werden immer überkaufter, die Stimmung immer euphorischer. All das, was die Rally angetrieben hat, ist nicht mehr vorhanden: bärische Stimmung und Positionierung, dann folgende Short-Eindeckungen und institutionelle Käufer, die aufgrund ihrer Unterpositionierung mit den steigenden Kursen auf den fahrenden Zug aufspringen mussten. Die Weihnachtsrally ist daher wohl schon gelaufen, nur eben früher als sonst. Heute US-Feiertag Thanksgiving und daher wohl ein ruhiger Handelstag in Europa. Unterdessen geht die Krise der deutschen Bundesregierung weiter - wir erleben derzeit das Scheitern des grünen Projekts..

Hinweise aus Video:

1. Deutsche Autoindustrie ist das Mega-Schnäppchen an der Börse

2. EZB droht 20 Banken wegen Klimarisiken mit Geldbußen

