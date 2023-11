Kommt das IT-Sicherheitsgesetz? Warum Unternehmen jetzt schon in ihre Cloud-Security investieren sollten (FOTO)

Erlenbach am Main (ots) - Der Countdown läuft, und die Frist bis Oktober 2024

ist alles andere als großzügig. Die neue EU-Richtlinie NIS2 wird das bisherige

IT-Sicherheitsgesetz 2.0 stark verändern und den Anwendungsbereich deutlich

erweitern. Während bisher vor allem größere Unternehmen mit kritischer

Infrastruktur im Fokus standen, müssen bald auch kleinere und mittelständische

Unternehmen ihren Cybersecurity-Plan überdenken.



"Andere Länder sind in Sachen IT-Sicherheit schon weiter. Wir haben hier

dringenden Handlungsbedarf, und Unternehmen sollten nicht auf das Gesetz warten,

sondern bereits jetzt in ihre Cloud-Sicherheit investieren", warnt

Diplom-Mathematiker und IT-Profi Andreas Schwan. Warum Unternehmen jetzt schon

in ihre Cloud-Security investieren sollten und was sie dabei beachten sollten,

verrät er in diesem Beitrag.