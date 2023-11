30 Prozent weniger Energie-Verbrauch bei 5G Vodafone bringt neue Stromspar-Technologie erstmals ins deutsche Mobilfunknetz (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Starschuss am Niederrhein: Vodafone schaltet neue 5G-Technik großflächig im

Netz frei

- Aktive Mobilfunk-Technik für Flächenfrequenzen wird an Mobilfunk-Stationen

gebündelt

- Schnelles Netz kommt so mit deutlich weniger Energie zu den Menschen aufs Land

- Einsparpotenzial von rund 20 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr

- Aktivierung bei planmäßigen Modernisierungsarbeiten an den Mobilfunk-Stationen



Vodafone bringt gemeinsam mit Technologie-Partner Ericsson eine neue

Stromspar-Technologie ins deutsche 5G-Netz. Das Ziel: Schnelles Netz mit weniger

Energie zu mehr Menschen aufs Land bringen. Die neue 5G-Technik bündelt in der

Schaltzentrale am Fuße einer Mobilfunkstation - also in der sogenannten aktiven

Komponente - erstmals unterschiedliche Flächenfrequenzen (900, 800 und 700

Megahertz) und Funkzellen in einem System. Der Vorteil von Mobilfunkstationen

mit sogenannten Flächenfrequenzen: Sie versorgen besonders große Gebiete stabil

und zuverlässig mit Mobilfunk. Durch die Bündelung der aktiven Technik, funken

sie jetzt bei voller Leistung mit 32 bis 40 Prozent weniger Strom. Nach

erfolgreichen Tests im Raum NRW schaltet der Telekommunikationskonzern die

Technologie jetzt sukzessive im Live-Netz frei.