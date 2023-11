Beschäftigung und Umsätze in der Gastronomie noch unter Vor-Corona-Niveau

Seite 2 ► Seite 1 von 2

WIESBADEN (ots) -- Zahl der Beschäftigten im September 2023 um 6,7 % niedriger als im September2019; Getränkeausschank besonders betroffen- Restaurants und Cafés kommen bei Personal und Umsätzen Vor-Corona-Niveau amnächsten- 50 % der Beschäftigungsverhältnisse in der Gastronomie unter derNiedriglohngrenze- Überlebensrate neu gegründeter Gastro-Unternehmen langfristig vergleichsweiseniedrigBeschäftigung und Umsätze in der Gastronomie liegen nach wie vor deutlich unterdem Vor-Corona-Niveau. So war die Zahl der Beschäftigten in der Gastronomie imSeptember dieses Jahres zwar 4,0 % höher als im Vorjahresmonat, lag aber noch6,7 % unter dem Niveau im September 2019, dem Vergleichsmonat vor Ausbruch derCovid-19-Pandemie. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,war der Rückgang der Beschäftigten im Bereich Getränkeausschank im September2023 mit 12,0 % gegenüber September 2019 noch immer besonders groß, trotz einesWachstums von +4,6 % gegenüber September 2022. Aber auch Caterer hatten imSeptember 2023 etwas mehr Personal als im Vorjahresmonat (+1,7 %), aber nochdeutlich weniger als vier Jahre zuvor (-8,6 %). Restaurants, Gaststätten undCafés konnten sich in punkto Personal am ehesten dem Vor-Corona-Niveau annähern:Die Beschäftigtenzahlen lagen im September 2023 um 4,7 % über dem Vorjahresmonatund fielen noch 4,1 % geringer aus als im September 2019.Umsatz im September 2023 real noch 12,6 % unter dem vom September 2019Noch deutlicher fallen die Umsatzeinbußen in der Gastronomie im Vergleich zumVor-Corona-Niveau ins Gewicht. Im September 2023 musste die Branche im Vergleichzum Vorjahresmonat preis-, kalender- und saisonbereinigt einen Umsatzrückgangvon 0,2 % gegenüber dem Vorjahresmonat und 12,6 % gegenüber September 2019verbuchen. Auch hier war der Rückgang im Bereich Getränkeausschank mit 6,2 %gegenüber dem Vorjahresmonat und 34,5 % gegenüber September 2019 besonders groß.Aber auch Caterer hatten im September 2023 real weniger Umsatz als imVorjahresmonat (-2,7 %) und deutlich weniger als vier Jahre zuvor (-15,6 %).Restaurants, Gaststätten und Cafés konnten sich wie beim Personal so auch beiden Umsätzen am ehesten dem Vor-Corona-Niveau annähern: Diese lagen im September2023 bereits 1,0 % über dem Vorjahresmonat, fielen aber noch 8,1 % niedriger ausals im September 2019.Höchster Anteil an Niedriglohn-JobsIm Bemühen um fehlendes Personal spielen auch Verdienstmöglichkeiten eine Rolle.Beschäftigte im Gastgewerbe, zu dem die Gastronomie gehört, erhalten häufigerals in allen anderen Wirtschaftsabschnitten Bruttostundenverdienste unterhalbder Niedriglohngrenze. Im Oktober 2022 traf dies auf die Hälfte der