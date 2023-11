Zendure maximiert Einsparungen mit exklusiven Black Friday-Angeboten

SolarFlow kann mit herkömmlichen Solarmodulen mühelos mithalten und optimiert die Energiegewinnung. Die flexiblen Photovoltaik-Module, die sich problemlos an kreisförmige Balkone anpassen lassen, sind mit ihrer Biegbarkeit um bis zu 213 Grad für fast alle Szenarien geeignet und erreichen eine Solarenergie-Umwandlungseffizienz von 23 %. Es ist für unterschiedliche Witterungsbedingungen ausgelegt, wasserdicht nach IP67 und wiegt 4,5 kg für einen einfachen Transport. Im Vergleich zu PV-Paneelen aus Glas ist das Gewicht um 70 % reduziert.

Zum Preis von 1.597 Euro (44 % Rabatt) mit dem Gutscheincode „BF100" umfasst das Paket SolarFlow, eine AB2000-Batterie, 4 x 210W flexible Solarmodule und einen 800-W-Mikrowechselrichter. Alternativ werden ein 800-W-Mikrowechselrichter, ein PV-Hub und eine AB2000-Batterie zu einem Preis von 1.260 EUR (45 % Rabatt) angeboten. Zu jedem Paket gehört ein kostenloser Zendure Smart Plug.

Eine Energiespeicherlösung mit einer Kapazität von 4,6 kWh

SuperBase V4600, eine Schlüsselkomponente von Zendures Photovoltaik-Ökosystem für den Balkon, bietet in Verbindung mit einem Mikrowechselrichter eine integrierte Energiespeicherlösung für netzunabhängige und netzgebundene Anlagen. Der PVHub Mini, der als Kommunikationsrelais fungiert, verbindet die Satellitenbatterie und die Mikrowechselrichter nahtlos mit dem Heimnetzwerk. Diese Einrichtung ermöglicht eine Photovoltaikanlage mit 3.000 W MPPT-Eingang und verwandelt sie in ein Balkon-Energiespeichersystem mit einer großen Kapazität von 4,6k Wh und einer maximalen Ausgangsleistung von 1.500 W für Mikrowechselrichter. Das Paket enthält einen SuperBase V4600 mit PVHub Mini, 4 x 210W flexible Solarmodule und einen 800-W-Mikrowechselrichter für nur 3.261 Euro (38 % Rabatt) mit dem Gutscheincode „BF100", und ein Zendure Smart Plug ist als Bonus im Lieferumfang inbegriffen.

Energiemanagement für das ganze Haus

Zendure stellt sicher, dass ungenutzte Energie tagsüber nicht verloren geht, sondern bei der Nutzung von Solarenergie nachts gespeichert wird. SolarFlow und der ZEN+ Home Energy Hub können Energie speichern und Energiekosten sparen. Der ZEN+ Home Energy Hub enthält das Vorzeigeprodukt SolarFlow von Zendure und bietet mit den intelligenten Geräten von Shellys automatische Sicherheitsvorkehrungen, Benachrichtigungen, Fernüberwachung, Echtzeitsteuerung und intelligente Optimierung des Energieverbrauchs.

Informationen zu Zendure

Zendure wurde 2017 gegründet und ist eines der am schnellsten wachsenden EnergyTech-Startups mit Niederlassungen in den Technologiezentren von Silicon Valley, USA, und der Greater Bay Area, China, Japan und Deutschland. Zendure hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch die Verbreitung der neuesten Energietechnologien zuverlässige und erschwingliche saubere Energie für Haushalte in aller Welt bereitzustellen.

