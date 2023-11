Taiwan lädt zur ISPO 2023 Entdecken Sie die neuesten Trends der Sportindustrie

München (ots) -



- TAITRA und TSMA stellen innovative Sportprodukte aus Taiwan auf der

diesjährigen ISPO vor

- Teil des Messeauftritts ist ein Networking-Event mit Produktpräsentationen

- Innovative Produkte der Marken AROFLY, Fareast Century und Gee Hoo werden dort

zu sehen sein



Die ISPO (Internationale Fachmesse für Sportartikel und Sportmode) ist eines der

weltweit führenden Events der Sportindustrie, das Fachleute und Journalisten aus

aller Welt anzieht. In diesem Jahr präsentiert das Taiwan External Trade

Development Council ( TAITRA (https://www.taitra.org.tw/en/#) ) gemeinsam mit

der Taiwan Sporting Goods Manufacturer's Association ( TSMA

(http://www.sports.org.tw/e/) ) an einem eigenen Stand technologische

Fortschritte Made in Taiwan. Zur Eröffnung der Messe am 28. November findet dort

ein exklusives Event inklusive Ansprachen und Produktpräsentationen statt.