Stuttgart (ots) - Lange Zeit war das Büro der zentrale Ort der Wissensarbeit.Heute ist mobiles Arbeiten für viele Arbeitnehmer:innen zur Norm geworden.Mitarbeitende schätzen die Flexibilität und die verbesserte Vereinbarkeit vonBeruf und Privatleben. Die Schattenseite sind Leerstände in Büros, ungenutzteArbeitsplätze und Schreibtische. Im diesjährigen Drees & Sommer WorkspaceBenchmark Report geben mehr als die Hälfte der Befragten die Auslastung ihrerArbeitsplätze mit 50 Prozent oder weniger an, 63 Prozent erwarten zukünftig eineFlächenreduktion. Bei der Flächenkonsolidierung treibt viele Unternehmen dieFrage um: Wie schaffe ich ein Büro, das wie ein Mitarbeitermagnet funktioniert?Im August dieses Jahres arbeiteten laut einer Erhebung des ifo Instituts [1] 25Prozent der Beschäftigten in Deutschland mindestens teilweise von Zuhause aus -in manchen Tätigkeitsfeldern des Dienstleistungssektors sind es sogar 70 Prozent[2]. Dass mobiles Arbeiten ein fester Bestandteil der Arbeitswelt bleiben wird,darüber sind sich 98 Prozent der Befragten des Drees & Sommer WorkspaceBenchmark Report 2023 einig. 63 Prozent gehen davon aus, dass der Flächenbedarfpro Arbeitsplatz sinken wird, die Mehrheit darunter erwartet eineFlächenreduktion von 21 bis 30 Prozent. 82 Prozent nutzen bereits einDesk-Sharing-Prinzip im Unternehmen - das sind 16 Prozent mehr als in derVorjahres-Umfrage und ein deutlicher Anstieg zu 2021, wo die Nutzung lediglichbei 52 Prozent lag.Tausche Fläche gegen QualitätUngenutzte Büroflächen sind teuer - zahlreiche Unternehmen haben deshalb bereitsreagiert: "Beispielsweise werden zwei oder mehr separate B-Lagen aufgegeben undan einer kleineren A-Lage zusammengeführt, um einen attraktiveren Standort zuschaffen", weiß Sven Mylius, Associate Partner und Experte für New Work-Konzeptebei der Drees & Sommer SE. Die diesjährigen Umfrageergebnisse bekräftigen dieRelevanz des Büros als moderne Arbeitsumgebung, die nicht nur funktionalgestaltet ist, sondern vor allem soziale Begegnungen und kollaboratives Arbeitenunterstützt. Anlässe für den Gang ins Büro sind insbesondere die direkteKommunikation mit Kund:innen und Kolleg:innen, formelle und informelleBesprechungen sowie Teamarbeit.Menschen gehen wegen Menschen ins BüroWie sich bereits in den Umfrageergebnissen des vergangenen Jahresherauskristallisiert hat, nutzen Mitarbeitende, die zwei bis drei Tage pro Wochemobil arbeiten können, diese Möglichkeit auch. Mitarbeitende, die dieseMöglichkeit an vier bis fünf Tagen pro Woche haben, arbeiten in der Regel jedochtrotzdem nur an drei Tagen pro Woche mobil - sie gehen also freiwillig ins Büro.