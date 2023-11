Black Friday als Umsatzbooster? Nicht für Premium-Marken! - Verkaufspsychologe Matthias Niggehoff erklärt, warum Dienstleister die Finger davon lassen sollten (FOTO)

Würselen (ots) - Unternehmer und Verkäufer haben oft überhaupt keine Ahnung

davon, was sie tun, warum sie es tun und warum es funktioniert oder nicht - zu

speziellen Events wie dem Black Friday besonders fatal, wie auch

Verkaufspsychologe Matthias Niggehoff weiß: Welche Folgen könnte diese

Planlosigkeit aber wirklich haben und warum sollten sich gerade Dienstleister

unter keinen Umständen am Ausverkauf nach Thanksgiving beteiligen?



Vermutlich haben sich die meisten von uns schon das ein oder andere Mal gefragt,

warum sich die Werbung und Verkaufsstrategien unterschiedlichster Firmen so sehr

ähneln. Die Antwort ist ebenso simpel wie überraschend: Selbst die erfahrensten

Unternehmer kopieren die Maßnahmen anderer ohne Sinn und Verstand. Nicht selten

werden bestimmte Strategien außerdem von findigen Marketern mit besonderer

Überzeugungskraft in die Welt hinausgetragen und als "heiliger Gral" präsentiert

- ohne dass dem tatsächlich so wäre. Die Folge: Etliche Unternehmer übertragen

derartige Herangehensweisen auf ihr eigenes Business, ohne darauf zu achten, ob

sie zu den eigenen Kunden, dem eigenen Produkt und dem Rahmen passen, der für

das eigene Angebot angemessen wäre. "Gerade zu Events wie dem Black Friday lässt

sich das überall beobachten: Ursprünglich aus den USA übernommen, zeichnet sich

der traditionelle Aktionszeitraum nach Thanksgiving durch massivste,

kurzfristige und aggressive Rabattierungen aus - Preisnachlässe von 50 bis 70

Prozent sind hier keine Seltenheit", erklärt Matthias Niggehoff.