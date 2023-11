Steuergelder werden mit "Energiepreisbremsen" für Unternehmen nicht sinnvoll eingesetzt - EPoS Economic Research Center berichtet

Bonn/ Mannheim (ots) - +++Wirtschaftsforscher untersuchen Wechselwirkungenstaatlicher Eingriffe+++Die Energiepreisbremsen bei Strom und Gas in Deutschland werden mit dem jüngstenGerichtsurteil aus Karlsruhe auf den Prüfstand gestellt. Ökonomen sehen dieEntlastungen für Unternehmen in Form von Transferzahlungen und Subventionenkritisch: Eingriffe dieser Art, wie die geplante Absenkung der Stromsteuer fürUnternehmen, sind keine sinnvolle Nutzung von Steuergeldern - so ein Fazit einerStudie des EPoS Economic Research Center der Universitäten Bonn und Mannheim. Imaktuellen Diskussionspapier "Hicks in HANK: Fiscal Responses to an Energy Shock"werden die Wechselwirkungen staatlicher Eingriffe als Reaktion aufEnergiepreisschocks untersucht.Sowohl Transferzahlungen als auch Subventionen an Unternehmen, die steigendeKosten ausgleichen sollen, hemmen demnach die Konjunktur. Der Grund: Schon dieAussichten auf höhere Einkommenssteuern zur Finanzierung staatlicher Hilfenwirken sofort negativ. Stattdessen empfehlen die Ökonomen, den Fokus stärker aufdas knappe Angebot zu richten, das als Ursache hinter dem Preisauftrieb steht:"Letztlich hilft gegen die Energieverknappung nur, das Angebot zu erhöhen undgleichzeitig Energie einzusparen", sagt Christian Bayer vom EPoS EconomicResearch Center.