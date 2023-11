Mehr Immobilienkredite ausgereicht als im Vorquartal

Berlin (ots) -



- Neugeschäftsvolumen bei vdp-Mitgliedsinstituten im Jahresvergleich noch

deutlich im Minus, im Quartalsvergleich erneut im Plus



Das Immobilienfinanzierungsneugeschäft der im Verband deutscher Pfandbriefbanken

(vdp) zusammengeschlossenen Institute verzeichnete im dritten Quartal 2023 eine

leichte Belebung: Mit einem Volumen in Höhe von 30,7 Mrd. Euro stiegen die

Kreditzusagen für Wohn- und Gewerbeimmobilien im Vergleich zum Vorquartal um

15,8 % an (Q2 2023: 26,5 Mrd. Euro). Im Jahresvergleich stand hingegen weiterhin

ein Rückgang in Höhe von 21,5 % zu Buche (Q3 2022: 39,1 Mrd. Euro).