Düsseldorf (ots) - Dropshipping gewinnt zunehmend an Attraktivität, um onlineGewinne zu erzielen und gleichzeitig ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Trotzseiner Verlockung stehen gerade Einsteiger vor der Herausforderung, die erstensignifikanten Umsätze zu erzielen. Nur wenigen gelingt es, das Konzept sowohlertragreich als auch seriös und nachhaltig zu betreiben. Emre Girkin und CanÖzkan sind E-Commerce-Experten und haben sich in den letzten drei Jahren durchihr selbst erarbeitetes Wissen erfolgreich ein Unternehmen aufgebaut. IhreExpertise geben sie an ihre Kunden weiter, um sie dabei zu unterstützen, einseriöses Business aufzubauen und ihre Umsätze dauerhaft zu steigern. Doch wiegelingt das im Detail?Dropshipping hat in den vergangenen fünf Jahren immer stärker an Popularitätgewonnen. Durch die hohe Nachfrage ergibt sich aber auch eine intensiveKonkurrenzsituation, die es anspruchsvoll macht, sich im Markt zu behaupten. Daserschwert es insbesondere Einsteigern, innerhalb der ersten Monate einennennenswerten Umsatz mit diesem Businessmodell zu erzielen. Trotz unermüdlicherMotivation und Entschlossenheit fehlt vielen eine präzise Strategie, umerfolgreich in das Dropshipping-Business zu starten und sich dort zu behaupten.Ein falscher Ansatz kann nicht nur den Traum eines wachsendenE-Commerce-Unternehmens zerschlagen, sondern auch hart erarbeitetes Startkapitaloder bereits erzielte Umsätze gefährden. So kann die einst visionäre Strategiefür ein finanziell unabhängiges Leben schnell an Wirkung verlieren. "VieleEinsteiger sehen im Dropshipping die Chance, sich und insbesondere ihrer Familieein besseres Leben zu ermöglichen. Doch ohne klare Planung ist die Gefahr groß,sich selbst und seine Angehörigen zu enttäuschen", warnt Emre Girkin,Dropshipping-Experte und Gründer der Ecomunlimited GmbH."Zu Beginn sehen sich viele mit Fragen konfrontiert: Welches Produkt erzielt diebesten Verkaufszahlen? Wie gestalte ich eine wirkungsvolle Werbekampagne fürmein Produkt?", ergänzt sein Geschäftspartner Can Özkan. "Das Experimentierenmit ungeeigneten Strategien raubt aber wertvolle Zeit, in der geringe Umsätzeerzielt werden. Oft wird im Dropshipping auf schnellen Erfolg gehofft, aberGeduld und ein durchdachtes Vorgehen sind unerlässlich." IhreUnternehmensberatung für den Aufbau eines eigenen Onlineshops haben die beidenExperten von Grund auf entwickelt und etabliert. Nach zahlreichen 9-to-5-Jobswissen die Experten aus eigener Erfahrung, worauf es bei der Gründung des