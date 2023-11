Wertvolle Ressourcen sinnvoller einsetzen - Transportsystemhersteller ELOORAC definiert Nachhaltigkeit im Transport- und Lagerwesen komplett neu (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Rietberg (ots) - Carsten Böttcher ist Geschäftsführer der Eloorac GmbH & Co. KGund hat es sich zur Aufgabe gemacht, Transportgestelle zu entwickeln, die sichnach ihrem Einsatz wiederverwerten lassen. Denn pro Tag werden Tausende vonTransportgestellen in den verschiedensten Branchen für den Transport von Waren,Maschinen und Geräten benötigt, die anschließend umständlich entsorgt werdenmüssen. Mehrweg-Transportgestelle der neuesten Generation sind hingegen einfachin der Handhabung und stellen darüber hinaus eine nachhaltige Alternative fürdie Unternehmen dar. Hier erfahren Sie, wie die Transportgestelle von Elooracdas Transport- und Lagerwesen revolutionieren.Bislang mussten Firmen nach dem Transport zerbrechlicher und großformatigerProdukte Transportgestelle mühsam entsorgen, da sich ein Rücktransport vonEinweg-Holzgestellen nicht lohnte. Auch die Rückführung leerer Metallgestellestellt Logistiker immer wieder vor eine Herausforderung, da sie nicht nur schwersind, sondern außerdem viel Platz einnehmen. Dies verursacht neben überflüssigenTransportwegen auch unproduktive Arbeitszeiten für die Kraftfahrer, dieanderweitig dringend gebraucht werden. Die Verschwendung von Ressourcen istCarsten Böttcher, Vater von drei Kindern, ein Dorn im Auge. Denn mit Blick aufdie Zukunft liegt ihm ein nachhaltiger Umgang mit wertvollen Ressourcenbesonders am Herzen. Mit der Eloorac GmbH & Co. KG hilft der Tischlermeister undCAD-Experte Unternehmen dabei, diese Probleme individuell zu lösen. Insbesondereseitdem Einweg-Holzgestelle aufgrund des Verpackungsgesetzes vom 01.01.2019kostenfrei zurückgenommen werden müssen, besteht ein deutlich gestiegenesInteresse an Mehrweg-Transportgestellen. "Mehr und mehr Firmen profitierenbereits von den enormen Vorteilen, welche die Nutzung von ElooracTransportgestellen für den Transport ihrer Waren mit sich bringen. Denn mitMehrwegsystemen leisten sie einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und senkengleichzeitig ihre Kosten", erklärt Carsten Böttcher."Aus unseren Standardgestellen lassen sich viele verschiedene Transportgestelleunterschiedlicher Größen zusammenstellen. Die eigens für den Transportentwickelten Holzgestelle lassen sich wie eine Art Lego-System in beliebigerLänge zusammensetzen. Nach dem Transport können die Gestelle noch auf derBaustelle, beim Händler oder beim Endkunden zerlegt, sehr einfachzurücktransportiert und danach wiederverwendet werden", führt der Experte aus.Auf diese Weise lassen sich mit den Elooracs auch große und sperrige Lastensicher transportieren. Diese Eigenschaften sind weltweit gefragt - daher plantdie Eloorac GmbH & Co. KG zusätzlich zu ihrer Aktivität auf dem deutschen und