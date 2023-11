UBS stuft Hellofresh auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung der Papiere von Hellofresh beim Kursziel von 14 Euro mit "Sell" aufgenommen. Das Geschäftsmodell habe den Kochboxenversender in der Corona-Zeit stark gemacht, post-Covid sorge es aber für einen Durchhänger, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hält die Markterwartungen für 2024 für zu hoch. Im Kontext wohl sinkender Prognosen erscheine auch die niedrige Bewertung in anderem Licht./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2023 / 17:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2023 / 17:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,80 % und einem Kurs von 14,25EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 14

Kursziel alt: 14

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m