Als KMU im Wettbewerb bestehen Julian Jehn verrät, mit welchen Mitteln sich Industrieunternehmen vor dem Aus retten (FOTO)

Künzell (ots) - Julian Jehn und Johann Peters sind die Gründer und

Geschäftsführer der Jehn & Peters GmbH, die mittelständische

Industrieunternehmen bei der Gewinnung von Kunden und Mitarbeitern unterstützt.

Mit ihrer Branchenerfahrung und ihrem Expertenwissen über digitales Marketing

entwickeln die beiden Experten für ihre Kunden Strategien, die sie genau mit der

gewünschten Zielgruppe in Kontakt bringen. Was derzeit bei vielen KMU falsch

läuft und wie sich ihre Probleme lösen lassen, erfahren Sie in diesem Artikel.



Zahlreiche Industriebetriebe stehen aktuell vor einer verzwickten Situation:

Während einerseits immer weniger Aufträge eingehen, bleiben andererseits bei

vielen Firmen auch die Bewerbungen zunehmend aus. Dadurch bahnt sich für die

Betroffenen ein Problem an. "Kann ein Betrieb seine Stellen nicht besetzen und

Aufträge nicht zeitnah ausführen, spricht sich dies in der Branche herum. Das

macht es schwerer, Bewerber zu finden und neue Aufträge zu gewinnen", erklärt

Julian Jehn, Geschäftsführer der Jehn & Peters GmbH.