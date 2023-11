Weselsky zunächst nicht bei Tarifverhandlungen mit der DB

BERLIN (dpa-AFX) - Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, nimmt am Donnerstag zunächst nicht an der zweiten Runde der Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn teil. Weselsky kam am Donnerstagmorgen nicht zum Verhandlungsort in Berlin. "Wir haben einfach weitere Verhandlungstermine an anderer Stelle, wir haben andere Termine, die wir auch als GDL wahrnehmen", sagte dazu der stellvertretende GDL-Bundesvorsitzende Lars Jedinat. Vor Ort hieß es, dass Weselsky gegen Donnerstagnachmittag oder am Abend zu den Verhandlungen dazu kommen werde. Auch für Freitag sind GDL und DB zu Gesprächen verabredet.

Die GDL und die Deutsche Bahn verhandeln seit zwei Wochen über einen neuen Tarifvertrag. Vor einer Woche streikte die GDL 20 Stunden lang bundesweit, rund 80 Prozent der Fernverkehrsfahrten und Tausende Regionalzüge fielen aus.