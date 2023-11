GECS von IMA zeigt Fachkräftemangel ist größtes Risiko für Unternehmen / Herausforderungen nahmen im dritten Quartal 2023 zu / Neben Talentknappheit auch Rezessionsängste und Zinsentwicklung im Fokus (FOTO)

Montvale (N.J.)/ Berlin (ots) - Laut Finanzexperten stellt der Fachkräftemangel

zurzeit das größte Risiko für Unternehmen dar. Das zeigt der Global Economic

Conditions Survey (GECS) des IMA (https://eu.imanet.org/?utm_source=GECS+Q3+2023

&utm_medium=clicks&utm_campaign=press+release+lead) (Institute of Management

Accountants) und der ACCA (https://www.accaglobal.com/gb/en.html) , in dessen

Rahmen insgesamt 819 Wirtschaftsprüfer befragt wurden. Insgesamt ist das

Vertrauen in die westeuropäische Wirtschaft im dritten Quartal 2023 gesunken.

Durchgeführt wurde die Umfrage, die den aktuellen Stand der Wirtschaft aus Sicht

führender Finanzfachleute zeigt, noch vor Kriegsausbruch in Israel.



Talentknappheit, Qualifikationsdefizite und Personalbindung sind die

Hauptrisiken für Unternehmen