Künstliche Intelligenz Unternehmen und Behörden drohen IT-Wildwuchs und erhöhte Compliance-Kosten / Vier von zehn Organisationen ohne KI-Governance (FOTO)

Hamburg (ots) - In der deutschen Wirtschaft und öffentlichen Verwaltung herrscht

seit ChatGPT in weiten Teilen Aktionismus beim Einsatz von Künstlicher

Intelligenz (KI). 43 Prozent der Unternehmen und Behörden besitzen bislang keine

speziellen Regelwerke und Richtlinien, eine so genannte KI-Governance. Durch die

unkontrollierte Nutzung droht ihnen ein Wildwuchs und damit ein unerwünschter

Mehraufwand. Zudem steigen durch die Intransparenz und fehlende Regeln die

künftigen Compliance-Kosten. Das geht aus der Studie Managementkompass Survey

Good Company (https://research.faz-bm.de/publikationen/soprasteria/managementkom

pass-survey-good-company/) von Sopra Steria hervor.



Künstliche Intelligenz etabliert sich in Unternehmen und Verwaltungen sukzessive

als Standardtechnologie. Nur 18 Prozent der für den Managementkompass Survey

befragten Entscheiderinnen und Entscheider geben an, dass ihre Organisation

bislang keine KI nutzt.