Recce erhält Patentschutz für RECCE-Antiinfektiva in Kanada

Sydney, Australien, 23. November 2023 / IRW-Press / - Recce Pharmaceuticals Limited (ASX: RCE, FWB: R9Q), der Entwickler einer neuen Klasse von synthetischen Antiinfektiva, freut sich bekannt zu geben, dass das kanadische Patentamt für eine neue Patentfamilie 4 von Recces Antiinfektiva („Process for Preparation of Biologically Active Copolymer“ - Verfahren zur Herstellung eines biologisch aktiven Copolymers) einen Patentschutz bis zum Jahr 2041 in Kanada gewährt hat.