UBS stuft Just eat PENCE auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 2200 auf 2190 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Kerngeschäft des niederländischen Essenslieferanten sei deutlich unterbewertet, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nordeuropa-Sparte sowie das eher umstrittene Segment Großbritannien und Irland seien hochwertig. Letzteres befinde sich an einem Wendepunkt in seiner Wettbewerbsentwicklung und sei in der Lage, erhebliche Gewinne zu erzielen./la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2023 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2023 / 17:13 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Just Eat Takeaway.com Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 14,37EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Just eat PENCE

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m