Conti-Beschäftigte erhalten Job-Perspektive bei Siemens Mobility

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Nach dem angekündigten Ende für das Continental -Werk in Gifhorn erhalten bis zu 100 Beschäftigte eine Perspektive bei Siemens Mobility in Braunschweig. Eine entsprechende Absichtserklärung sei von beiden Unternehmen unterzeichnet worden, teilte Siemens Mobility am Donnerstag während der Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen in Braunschweig mit.

Aufgrund der Technologie-Nachfrage für Signal- und Bahnautomatisierung benötige der Fertigungs- und Entwicklungsstandort qualifiziertes Personal, sagte Andre Rodenbeck aus dem Vorstand bei Siemens Mobility. Nach ersten Schätzungen gehen die Firmen davon aus, dass es für bis zu 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei entsprechender Eignung eine Beschäftigungsperspektive gebe.

Der Automobilzulieferer Continental hatte im Juli angekündigt, sein defizitäres Werk in Gifhorn bis Ende 2027 schließen zu wollen. Bereits im kommenden Jahr soll mit der schrittweisen Verlagerung der Produktion begonnen werden. Betroffen seien zunächst 450 der insgesamt rund 900 Mitarbeiter am Standort, hieß es damals./bch/DP/men