Hallbergmoos (ots) - Auch 2024 wird Ransomware zu den größten Gefahren für

deutsche Unternehmen zählen. Insbesondere das Aufkommen von RaaS

(Ransomware-as-a-Service) beflügelt Bedrohungsakteure weltweit, denn nun können

auch Kriminelle ohne tiefes technisches Verständnis modernste Technologie

nutzen. Trend Micro stellt vier Ransomware-Familien vor, die anhand aktueller

Bedrohungsanalysen im nächsten Jahr eine besondere Gefahr darstellen werden.



Die Welt der Ransomware ist im stetigen Wandel. Untersuchungen durch Trend Micro

zeigen etwa, dass es viele Ransomware-as-a-Service-Gruppen nicht mehr nur auf

"große Ziele" abgesehen haben. Stattdessen konzentrieren sie sich auf kleinere

Unternehmen, die weniger gut geschützt sind. Dieser besorgniserregende Trend zu

kleineren und "weicheren" Zielen wird sich wohl auch ins nächste Jahr ziehen.

Die aktuelle Bedrohungsanalyse lässt dabei den Schluss zu, dass insbesondere die

bekannten Ransomware-Familien LockBit, BlackCat und Clop auch 2024 weiterhin

sehr umtriebig sein werden. Zudem sind Newcomer wie die Gruppe "Akira" auf dem

Vormarsch. Letztere schaffte es erst kürzlich, mit einem Ransomware-Angriff auf

die Südwestfalen-IT viele Kommunen in NRW lahmzulegen und kam so ins

Rampenlicht.





In der ersten Jahreshälfte entfiel über ein Viertel aller von Trend Microerfassten RaaS-Angriffe auf LockBit, während BlackCat und Clop jeweils für rund10 Prozent aller Attacken verantwortlich waren. Damit Unternehmen in Zukunftvermeiden können, Opfer dieser höchst aktiven Cyberkriminellen zu werden,braucht es ein besseres Verständnis des Modus Operandi der Bedrohungsakteure.Hier ist also ein Steckbrief von vier Ransomware-Gruppen, die Unternehmen imnächsten Jahr besonders im Auge behalten sollten:1. LockBitLockBit ist bereits seit 2019 aktiv und nach Einschätzung des Bundesamts fürSicherheit in der Informationstechnik (https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Pressemitteilungen/Presse2023/230614_CISA_Lockbit.html) "aktuell diegrößte Ransomware-Bedrohung in Deutschland wie auch weltweit". Trend Micromeldete ganze 1.844 LockBit-Erkennungen in der ersten Hälfte des Jahres 2023,was sie zur am häufigsten erfassten Ransomware macht. Eine Vielzahl vonunterschiedlichen Malware-Versionen und Affiliates, die diese einsetzen,erschwert es Unternehmen, sich zu schützen. Die aktuellste Version, die seitJanuar 2023 im Umlauf ist, wird als "Lockbit Green" bezeichnet.Im April deckte Trend Micro auf, wie böswillige Akteure LockBit als