Glasfaser für Alle im Landkreis Barnim - In Wandlitz gehen die ersten Haushalte online

Berlin/Bernau (ots) - Die Kooperationsvereinbarung zwischen der Gemeinde

Wandlitz und der DNS:NET im Jahr 2022 trägt Früchte. Knapp ein Jahr später heißt

es für die Wandlitzer: wir bekommen Licht! Die Gemeinde Wandlitz im Landkreis

Barnim hatte sich 2022 für eine Kooperationsvereinbarung mit der DNS:NET

entschieden, um gezielt alle Einwohner mit der neuen Glasfaserinfrastruktur

versorgen zu können und ein Netz auf Open Access Basis zu bekommen. Das Ziel

lautet dabei: "Echte Glasfaser für alle". Am 22. November 2023 wurde nun im

Rathaus zusammen mit dem Wandlitzer Bürgermeister Oliver Borchert und dem

DNS:NET Team der symbolische Rote Knopf zum Start für die FTTH-Infrastruktur

gedrückt. Die ersten Haushalte sind mittlerweile am Netz der DNS:NET, täglich

kommen neue Aktivierungen hinzu. Fazit der DNS:NET: Alles, was zugesagt wurde,

konnte eingehalten werden. Mit Wandlitz ist eine weitere Gemeinde im Landkreis

Barnim am Glasfaserring der DNS:NET und kann mit der neuen FTTH-Infrastruktur

auf Highspeed bis zu 2,5 GBit/s setzen.



Bürgermeister Oliver Borchert: "Mit DNS:NET haben wir einen lokalen Partner und

in der Region verwurzeltes Unternehmen, das uns bei der dringend notwendigen

Flächenversorgung mit Breitband und der Digitalisierung stark unterstützt. Wir

freuen uns sehr, dass nun nach und nach die Wandlitzer Ortsteile ans Netz

gehen."