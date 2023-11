Thanksgiving ist eine umsatzarme Zeit am Markt. Einige Aktien sind jedoch dafür bekannt, dass sie nach den Feiertagen bis in den Dezember hinein gut abschneiden, wenn die Konjunktur wieder anzieht und die Anleger nach Aktien suchen, die sie bis zum Jahresende halten wollen.

In der verkürzten Handelswoche von Mittwoch bis Freitag verbuchte der 30 Werte umfassende Dow Jones Industrial Average nur 18 der letzten 34 Male Gewinne, so die Daten des Stock Trader's Almanac. Der US-Aktienmarkt bleibt am Donnerstag geschlossen und schließt am Freitag bereits um 13 Uhr. Danach geht es aber in der Regel wieder aufwärts.