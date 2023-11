PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag kaum verändert tendiert. Nachdem die Vorgaben der Wall Street bereits mit den Gewinnen am Vortag eingepreist worden waren, verlief das Geschäft angesichts des US-Feiertags nun sehr ruhig. "Da morgen lediglich ein verkürzter Handel in den USA stattfinden wird, kann damit gerechnet werden, dass sich viele Marktteilnehmer bereits in das nahende Wochenende verabschiedet haben", stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest.

Der EuroStoxx 50 tendierte am Mittag kaum verändert mit 4353,50 Punkte. Der französische Cac 40 legte um 0,18 Prozent auf 7273,70 Zähler zu, während der britische FTSE 100 um 0,1 Prozent auf 7464,84 Punkte sank.