Klimat X berichtet über erfolgreiche Ortsbesichtigung durch einen Kunden in Sierra Leone

Vancouver, BC, Kanada, 23. November 2023 / IRW-Press / - Klimat X Developments Inc. („Klimat X“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: KLX) (FWB: Q1C), ein führender Anbieter von hochwertigen Emissionszertifikaten, die ausschließlich aus Aufforstungs- und Wiederaufforstungsprojekten stammen, die vom Unternehmen und seinen Stakeholdern erschlossen wurden und sich in deren Besitz befinden, berichtet über den erfolgreichen Abschluss der Ortsbesichtigung des Wiederbegrünungs- und Renaturierungsprojekt des Unternehmens in Sierra Leone durch den Anfang 2023 angekündigten Fortune-100-Kunden. Das Unternehmen berichtet über die folgenden neuesten Entwicklungen:

- Das Unternehmen hat fast 1500 Hektar einheimische Arten auf degradiertem Land in Sierra Leone gepflanzt.

- Der Kunde hat sich die Rechte an Zertifikaten aus den ersten 5.000 Hektar der Pflanzungen gesichert.

- Der Kunde bat um eine ausführliche Ortsbesichtigung in Sierra Leone, um die bislang abgeschlossenen Arbeiten zu begutachten. Dies umfasste Ortsbegehungen und aktiven Kontakt mit den Gemeinden und Landbesitzern der Pflanzgebiete, Treffen mit regionalen Chiefs, Räten und anderen Interessensvertretern der Gemeinden, sowie Treffen mit der nationalen Regierung und Kohlenstoffpartnern im Land.

- Das Besucherteam verbrachte viel Zeit mit dem Managementteam und den Mitarbeitern des Projektentwicklers, um über ihre Kapazitäten und Fähigkeiten zu sprechen und die Herausforderungen, Pläne und Strategien für die Zukunft besser verstehen zu können.

- Das Besucherteam und das Unternehmen besprachen die Vorgehensweise bei der Anpflanzung, die Zahlungen an die Kleinbauern und die gemäß dem Prinzip der freien, vorherigen und informierten Zustimmung (Free, Prior and Informed Consent – FPIC) unterzeichneten Verträge.

- Von besonderem Interesse für das Besucherteam waren die Abläufe in der Gärtnerei und zu verstehen, wie sich die Artenauswahl auf die Artenvielfalt auswirken kann.

- Es wurde ein Beratungsausschuss aus qualifizierten wissenschaftlichen Fachleuten zusammengestellt, der für weitere Anregungen sowie Kontrolle sorgen soll.