Deutsche Anleihen geben moderat nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag bis zum Mittag moderate Kursverluste verzeichnet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,31 Prozent auf 130,79 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere stieg im Gegenzug auf 2,60 Prozent.

Konjunkturdaten aus der Eurozone überraschten positiv und übten damit etwas Druck am Anleihemarkt aus. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im November spürbar an, allerdings von niedrigem Niveau aus. Die Markterwartungen wurden übertroffen. In Kommentaren warnten viele Analysten unverändert vor einer hohen Rezessionsgefahr für den Währungsraum.