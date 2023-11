Die Amazon-Aktie hat seit Jahresbeginn eine 70-Prozent-Rallye hingelegt und könnte laut Analyst Brent Thill vom Investmenthaus Jefferies weiter steigen. Thill sieht in Amazons Cloud-Sparte AWS und der Positionierung im Bereich Künstliche Intelligenz wichtige Treiber für die Erweiterung des Bewertungsmultiplikators. Seine Prognose für das operative Einkommen im Geschäftsjahr 2024 liegt drei Prozent über dem Marktkonsens. Thill betont die disziplinierten Kostensenkungsmaßnahmen und Regionalisierungsbemühungen als mögliche Quellen für eine noch bessere Performance. Aktuell ist die Amazon-Aktie mit dem 12,5-fachen des für 2024 erwarteten EBITDA bewertet. In seiner Analyse identifiziert Thill AWS und das Werbegeschäft als Haupttreiber für das Kursziel von 175 US-Dollar. Diese Segmente machen 43 Prozent bzw. 31 Prozent der Amazon-Bewertung aus und könnten die am schnellsten wachsenden Bereiche in den Jahren 2024 und 2025 sein. Thill erwartet zudem, dass Amazon in 2024 mehrere AI-Initiativen starten wird, was die Bewertungsmultiplikatoren weiter antreiben könnte.