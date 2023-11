Madrid (ots/PRNewswire) - Der Club de Madrid (http://www.clubmadrid.org/) , das

weltweit größte Forum demokratischer früherer Präsidenten und Premierminister,

hat gerade seinen Annual Policy Dialogue 2023 in Brasília abgeschlossen, den

ersten im Globalen Süden und ein Beweis für das Engagement der Organisation für

die Förderung wichtiger sozialer, ökologischer und politischer Reformen. Die

wachsende Ungleichheit, zunehmende geopolitische Spannungen, Konflikte und

weitverbreitete Unsicherheit erfordern, dass wir dringend die Mängel und

offensichtlichen Bruchstellen unseres globalen Systems angehen.



Wir riskieren, multilaterale Verpflichtungen gegenüber den Menschen und der

Umwelt zu brechen, und das wird zwangsläufig schwerwiegende Konsequenzen haben.

Die Welt befindet sich an einem Wendepunkt, der uns herausfordert, die

Gesellschaft und den Planeten, auf dem wir leben wollen, neu zu definieren und

mitzugestalten und einen neuen öko(logisch)-sozialen Vertrag auszuarbeiten, der

in der Lage ist, den für eine nachhaltige Entwicklung erforderlichen

Systemwandel zu bewältigen.





In diesem Zusammenhang fordern die Mitglieder des Club de Madrid:Gerechtere Steuersysteme auf nationaler und globaler Ebene , unter anderem durchEinführung von Vermögenssteuern, die Anhebung des Mindeststeuersatzes fürGroßunternehmen auf 25 % und einen dringenden Schuldenerlass fürEntwicklungsländer, damit sie in die Ziele für nachhaltige Entwicklunginvestieren und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Erschütterungen aufbauenkönnen.Ausrichtung der Klimafinanzierung auf menschenorientierte nationale undinternationale Entwicklungsinitiativen wie Strategien zur Armutsbekämpfung,soziale Schutzrahmen und die unter dem G20-Vorsitz Brasiliens vorgeschlagenenInitiativen - die "Global Alliance Against Hunger and Poverty" und "GlobalMobilization Against Climate Change" - sowie die Ermutigung von Regierungen,multilateralen Institutionen und öffentlichen Entwicklungsbanken, ihreStrategien und Portfolios an einem gerechten, umweltfreundlichen Wandel und derAgenda 2030 für nachhaltige Entwicklung auszurichten.Priorisierung starker und gut geführter Institutionen, die Shared Societieseffektiv in wirtschaftliche, soziale, ökologische und technologischeVerpflichtungen integrieren und etablieren können . In Anerkennung der wichtigenRolle des privaten Sektors und von Partnerschaften bei der Umsetzungtechnologischer Verpflichtungen sollten digitale Unternehmen, die mitRegierungen zusammenarbeiten, Technologiedesign, Algorithmen undGeschäftsmodelle nutzen, um Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, dieeher sozialen Zusammenhalt als Polarisierung fördern und stärken.Die wichtigsten Vorschläge und Empfehlungen(https://clubmadrid.org/work/annual-policy-dialogues/2023/) , die aus diesemDialog hervorgehen, werden in den wichtigsten multilateralen Foren im Vorfelddes Sozialgipfels 2025 (Zukunftsgipfel 2024, COP28 und 29, Sozialgipfel 2025,G20 Brasilien und Südafrika sowie den kommenden EuropäischenRatspräsidentschaften und anderen regionalen Foren) und auf diesem selbstvorgelegt.Diese Hauptaktivität des Club de Madrid wurde gemeinsam mit dem Liz Mohn Center(https://www.liz-mohn-center.de/) , einer Initiative der Bertelsmann Stiftung (https://www.bfna.org/democracy/?gclid=CjwKCAiAx_GqBhBQEiwAlDNAZpZGagx4cQnoe2DNz7evzdiI0x9lfPMZZhzw1xkCoQTxxtMaxR2__hoCXJsQAvD_BwE) , in Zusammenarbeit mit dembrasilianischen Außenministerium (https://www.gov.br/mre/en) , derHauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten der VereintenNationen (https://www.un.org/en/desa) , dem Forschungsinstitut der VereintenNationen für soziale Entwicklung (https://www.unrisd.org/en) und dem InstitutoIgarapé (https://igarape.org.br/en/) sowie weiteren organisiert.View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/club-de-madrid-rethinking-social-development-for-people-and-planet-soziale-entwicklung-fur-menschen-und-umwelt-neu-denken-301996016.htmlPressekontakt:Alejandro Hita - Communications Manager; +34 622 148 729; ahita@clubmadrid.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/172681/5656066OTS: Club de Madrid