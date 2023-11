Schock für Rheinmetall: Haushaltssperre des Verteidigungsministeriums lässt Aktie einbrechen!

Das Bundesfinanzministerium hat aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts eine Haushaltssperre für das Verteidigungsministerium verhängt. Dies betrifft sowohl den regulären Wehretat als auch das Sondervermögen der Bundeswehr. Der Zahlungsstopp soll zukünftige Vorbelastungen des Haushalts vermeiden. In einem Brief an das Verteidigungsministerium erklärte Finanzminister Christian Lindner, dass alle Verpflichtungsermächtigungen aus dem Bundeshaushalt 2023 und dem Wirtschaftsplan 2023 des Sondervermögens Bundeswehr gesperrt seien. Die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall fiel daraufhin um mehr als drei Prozent, obwohl das Unternehmen erst kürzlich starke Prognosen für die kommenden Jahre präsentiert hatte.