Alvarez & Marsal ernennt Steffen Kroner zum Co-Head Deutschland

N.Y./München (ots) - Alvarez & Marsal (A&M) (https://www.alvarezandmarsal.com/)

, ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, ernennt Steffen Kroner

(https://www.linkedin.com/in/steffen-kroner/) , Managing Director für Private

Equity Performance Improvement, zum Co-Head für Deutschland. In dieser

Schlüsselposition wird Steffen Kroner gemeinsam mit Jürgen Zapf

(https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/jurgen-zapf) und Patrick Siebert

(https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/patrick-siebert) eine zentrale

Rolle bei dem weiteren Ausbau des Deutschlandsgeschäfts bei Alvarez & Marsal

übernehmen.



Mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Unternehmenstransformation, operativer

Wertsteigerung und C-Suite-Interimsmanagement (CEO, CTO, COO, CFO) sowie

operativer Due Diligence ist Steffen Kroner ein renommierter Experte in der

Konzeption und Umsetzung ganzheitlicher Wertschöpfungsprogramme mit einem Fokus

auf Industrieunternehmen. Sein umfassendes Fachwissen hat er erfolgreich in

zahlreichen Beratungsmandaten auf europäischer und globaler Ebene eingebracht.