Erftstadt (ots) - Als Inhaber zweier Fitnessclubs mit je 1.000 m² undGeschäftsführer der en consulting GmbH hilft der gelernte Fitnesskaufmann DanielNeumann Studioinhabern bei der Mitgliedergewinnung. In Zusammenarbeit mit seinemGeschäftspartner Daniel Erpenbach unterstützt er Fitnessclubs hinsichtlich derOptimierung ihrer Prozesse. Ferner beraten sie ihre Kunden bei der richtigenPositionierung am Markt und der Professionalisierung ihres Internetauftritts.Hier erfahren Sie, warum heutzutage kein Premium-Fitnessstudio ohne Brandingauskommt.Der hohe Konkurrenzdruck in der Fitnessbranche führt dazu, dass viele Inhabervon Fitnessstudios primär ein Ziel vor Augen haben: Sie möchten neue Mitgliedergewinnen. Dementsprechend versuchen sich derzeit viele Marketingagenturen alsAnbieter spezieller Dienstleistungen für die Fitnessbranche in Stellung zubringen. So entstehen parallel zu der wachsenden Zahl an Fitnessclubsgleichzeitig etliche Angebote durch die Werbebranche, die inhabergeführten Clubseine effiziente Lead-Generierung versprechen. Was zahlreiche Betreiber vonFitnessstudios jedoch nicht berücksichtigen, ist die Tatsache, dass Leads nichtausreichen, um neue Mitgliedsverträge abzuschließen. Wenn der erhoffte Ansturmauf die Studios ausbleibt, führt das natürlich zu Enttäuschungen undUnverständnis. "Clubbetreibern fehlt einfach die Zeit, sich mit geeignetenMarketingmaßnahmen auseinanderzusetzen und begehen häufig den Fehler, Agenturenohne wirkliche Expertise in der Fitnessbranche mit ihrem Online-Auftritt zubeauftragen", erklärt Daniel Neumann von der en consulting GmbH."Bei der en consulting GmbH ist das anders. Als gelernte Fitnesskaufleute kennenwir die Probleme, mit denen sich vorwiegend Premium-Fitnessstudios konfrontiertsehen und können sie daher aus eigener Erfahrung beraten", ergänzt seinGeschäftspartner Daniel Erpenbach. Gemeinsam sind sie seit 2015 Inhaber von zweieigenen Fitnessclubs mit je 1.000 m², die nach einem Jahr bereits 1.000Mitglieder zählten. Diesen Erfolg konnte sich das Beraterteam der en consultingGmbH mithilfe eines ausgeprägten Geschäftssinns sowie professionellerMarketingstrategien aufbauen und arbeitet nun daran, Wissen und Know-how anBranchenkollegen weiterzugeben. Das Angebot der Fitnesskaufleute richtet sichdabei ausdrücklich an Studios aus dem mittleren bis oberen Preissegment und istdurch eine eingehende und individuell ausgerichtete Beratung gekennzeichnet. Dashohe Maß an Fachwissen, welches Daniel Neumann und Daniel Erpenbach mitbringen,