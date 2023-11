Martin Moszkowicz legt sein Mandat Ende Februar 2024 nieder / Oliver Berben wird neuer Vorstandsvorsitzender (FOTO)

München (ots) - Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film,

lässt seinen Vertrag planmäßig und auf eigenen Wunsch zum 29. Februar 2024

auslaufen und wird ab dem 1. März 2024 als Produzent für die Constantin Film

arbeiten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat diesem Wunsch entsprochen.



Der Aufsichtsrat der Constantin Film beruft den bisherigen stellvertretenden

Vorstandsvorsitzenden, Oliver Berben, zum 1. März 2024 zum Vorsitzenden des

Vorstandes. Des Weiteren hat Hanns Beese (Vorstand Finanzen) vorzeitig seinen

Vertrag langfristig verlängert.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Martin Moszkowicz gehört zu den bedeutendsten ProduzentenpersönlichkeitenDeutschlands. Unter seiner Ägide hat Constantin Film bemerkenswerte Erfolgeerlebt und sich als führendes Medienunternehmen im In- und Ausland etabliert."Wir sind Martin Moszkowicz sehr dankbar für seine langjährige, professionelleund loyale Führung und Zusammenarbeit. Unter seiner Leitung entwickelte sich dieConstantin Film nachhaltig zu einem der erfolgreichsten unabhängigen Film- undFernsehproduktionsunternehmen Europas", erklärt Bernhard Burgener,Aufsichtsratsvorsitzender der Constantin Film . "Wir wünschen ihm das Allerbestefür seine Zukunft und freuen uns sehr, dass er der Constantin Film auch weiterals Produzent verbunden bleiben wird. Wir sind sicher, mit Oliver Berben denidealen Nachfolger als Vorstandsvorsitzenden gefunden zu haben und sind festdavon überzeugt, dass er die erfolgreiche Geschichte der Constantin Filmfortführen und weiterentwickeln wird. Wir wünschen ihm in seiner neuen Funktionweiterhin alles Gute und viel Erfolg."Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film : "In den letzten30 Jahren hatte ich das Privileg, die Stellung der Constantin Film zu einem derführenden Akteure in der internationalen Filmindustrie weiter auszubauen. DieseZeit war geprägt von Begeisterung, Hingabe, kreativer Entdeckung und großenErfolgen. Mein Dank geht an alle, die dabei mitgeholfen haben. Mit jedem Film,mit jeder Serie, die wir produziert haben, haben wir versucht unsere gemeinsameVision und Leidenschaft umzusetzen. Wir haben es lange geplant - jetzt ist dieZeit gekommen für Jüngere. Während ich mich auf meine Rolle als Produzent fürdie Constantin Film freue, bin ich stolz auf das, was wir gemeinsam erreichthaben. Ich bin voller Zuversicht, dass das Unternehmen mit meinem bisherigenStellvertreter und Nachfolger Oliver Berben an der Spitze weiterhin das Publikumbegeistern wird. Ihm und den Mitarbeitenden der Constantin Film wünsche ichalles Gute."Oliver Berben, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Constantin Film :"Mein Dank gilt Bernhard Burgener und dem Aufsichtsrat für das große Vertrauen