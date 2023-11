Effiziente Kuhüberwachung mit CowManager PER Agency ist neuer Ansprechpartner für PR

München (ots) - CowManager liefert präzise Echtzeitdaten für Herdenmanagement



- Kuhüberwachung liefert präzise Daten der Tiere in Echtzeit

- Detaillierte Einblicke in Fruchtbarkeit, Gesundheit und Ernährung der Herde

- Einfache Installation des Systems im Stall und an den Ohren der Kühe



Die Herde rund um die Uhr im Blick behalten und proaktiv managen, das geht mit

CowManager. Der einzigartige Ohrsensor des gleichnamigen Unternehmens aus den

Niederlanden misst die Temperatur in Kombination mit dem Fress- und

Wiederkauverhalten sowie der Bewegungsaktivität. So werden brünstige Kühe sicher

und kranke Tiere rechtzeitig erkannt.