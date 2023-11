DZ BANK stuft Covestro auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Covestro auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 63 Euro belassen. Nach dem Ende Oktober vorgelegten Quartalsbericht und angepassten Jahreszielen aktualisierte Analyst Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Kunststoffkonzern. Er verwies darauf, dass sich Covestro weiterhin in ergebnisoffenen Übernahmegesprächen mit dem arabischen Ölkonzern Adnoc befinde. Dieser müsse und habe wohl auch die Möglichkeit, ein finanziell attraktives Angebot zu unterbreiten, um Covestro mit Zustimmung des Vorstands u?bernehmen zu können. Allerdings könnten die Gespräche auch scheitern oder zu einem niedrigen Kaufpreis fu?hren, warnte er./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2023 / 15:38 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2023 / 15:48 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Covestro Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 47,58EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: Covestro

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m