ThinkImmo wird Teil der Interhyp Gruppe

München (ots) - Zum 01. Januar 2024 wird die plattformübergreifende

Immobiliensuchmaschine ThinkImmo Teil der Interhyp Gruppe. Damit stärkt Interhyp

nachhaltig seine Marktposition als führender Vermittler für private

Baufinanzierungen in Deutschland.



"Mit dem Kauf von ThinkImmo investieren wir in der aktuell herausfordernden

Marktlage in unsere Zukunft. Wir bündeln dadurch zwei Kompetenzen, die sich

perfekt ergänzen. ThinkImmo bietet die beste plattformübergreifende

Suchmaschinentechnologie für Immobilien auf dem Markt. Die Interhyp Gruppe

schließt ein umfassendes Angebot für die passende Baufinanzierung an. Mit der

Integration von ThinkImmo erweitern wir somit unser Leistungsspektrum. Die

Kundenreise ins eigene Zuhause beginnt nun schon deutlich früher und näher am

emotionalen Kern - der Immobiliensuche", erklärt Jörg Utecht,

Vorstandsvorsitzender der Interhyp AG.