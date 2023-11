Wirtschaft SPD will Schuldenbremse auch für 2024 aussetzen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Chef Lars Klingbeil fordert, die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse auch für 2024 auszusetzen. "Ich finde es politisch richtig, die Notlage für 2023 zu erklären. Und ich finde, es gibt viele politische Gründe, sie auch für 2024 zu erklären", sagte Klingbeil in einem Interview dem "Handelsblatt" (Freitagausgabe).



Als Begründung nannte er die "Nachwehen der Pandemie", die Energiekrise, die Inflation sowie den Krieg in der Ukraine und die Situation in Nahost. "Und nun sind durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil ein Teil der Antworten, die wir gegeben hatten, in Frage gestellt worden", fügte Klingbeil hinzu.