Baidu trotzt dem KI-Trend: Ist es jetzt die beste chinesische KI-Aktie?

Baidu hat eine kostenpflichtige Version von Ernie auf den Markt gebracht und wurde von Morningstar-Analyst Kai Wang als einer der Hauptnutznießer des KI-Trends in China bezeichnet. Baidu meldete einen Gewinn von 20,40 Renminbi pro Aktie bei einem Umsatz von 34,5 Milliarden Renminbi, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Im Jahresvergleich stiegen der Gewinn pro Aktie und der Umsatz um 21 bzw. sechs Prozent. Die Baidu-Aktie ist in diesem Jahr um nur fünf Prozent gestiegen, da das Kerngeschäft mit Werbung durch die wirtschaftliche Verlangsamung in China Gegenwind erfährt. Trotz strenger Regulierung und Spannungen zwischen den USA und China scheint Baidu gut aufgestellt. CEO Robin Li erklärte, dass das Unternehmen genügend Vorräte für die nächsten ein bis zwei Jahre habe und Alternativen zu den besten Chips ausreichen würden, um das Geschäft am Laufen zu halten. Analyst Bo Pei von U.S. Tiger Securities meint, dass das Chip-Verbot die KI-Entwicklung in China verlangsamen, aber großen Akteuren wie Baidu zugute kommen könnte. Baidu könnte das beste chinesische Unternehmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz sein und wird mit dem 10,6-fachen der für das nächste Jahr geschätzten Gewinne gehandelt. Der Analystenkonsens impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 44 Prozent.