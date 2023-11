LÜBECK (dpa-AFX) - Zum Abschluss der zweitägigen Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder (DSK) hat Schleswig-Holsteins oberste Datenschützerin Marit Hansen ein positives Fazit gezogen. Gerade für die Forschung mit Gesundheitsdaten seien wichtige Anforderungen formuliert worden, sagte Hansen am Donnerstag. "Einheitliche Maßstäbe und standardisierte Verfahren helfen enorm, um ein hohes Datenschutzniveau sicherzustellen", sagte sie. "So kann ein wirksamer Grundrechtsschutz gelingen."

Themen des Treffens waren unter anderem die gesetzliche Regulierung medizinischer Register und einheitliche Maßstäbe für den Datenschutz in der Forschung. Hier müssten konkrete Garantien gesetzlich festgelegt werden, um eine weitgehende Nutzung von Gesundheitsdaten zu Forschungszwecken im Einklang mit den Grundrechten zu normieren, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Abschlusspapier.