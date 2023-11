Gartner würdigt CAMELOT als repräsentativen Anbieter von Supply Chain Sustainability Consulting Services

Mannheim (ots) - Das Analystenhaus Gartner hebt in seinem aktuellen Market Guide

zu Anbietern von Nachhaltigkeitsberatung in der Supply Chain die CAMELOT

Consulting Group als repräsentatives Beratungsunternehmen hervor. Gartner

würdigt die Expertise von CAMELOT in den Themenfeldern Nachhaltigkeitsstrategie,

Kreislaufwirtschaft, Smart Manufacturing und nachhaltiger Einkauf sowie das

Kompetenzzentrum GreenMind2 für nachhaltige Wertschöpfungsketten.



Gartner zufolge umfasst der Markt für Nachhaltigkeitsberatung in der Supply

Chain Dienstleistungen für die Planung und Durchführung von umweltfreundlichen

Geschäftspraktiken innerhalb der gesamten Lieferkette. Die im Markt vertretenen

Unternehmen unterstützen Supply-Chain-Organisationen bei der Planung,

Ausführung, Überwachung und Bewertung von Nachhaltigkeitsstrategien und

-initiativen innerhalb der Lieferkette. Die Initiativen helfen Unternehmen bei

der Erfüllung von Nachhaltigkeitspflichten wie der Reduzierung von

Treibhausgasemissionen, der Nutzung erneuerbarer Energien im Betrieb und der

nachhaltigen Beschaffung. Der soeben veröffentlichte "Market Guide for Supply

Chain Sustainability Consulting Services" gibt Supply-Chain-Verantwortlichen

einen Einblick in diesen Markt inklusive einer Übersicht über die

repräsentativsten Anbieter.