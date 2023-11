Gold hat die Marke von 2.000 US-Dollar fest im Blick, Silber zumindest die Marke von 24 US-Dollar. Der Edelmetallsektor bleibt spannend (und aussichtsreich).

Innerhalb des Edelmetallsektors zählen Streaming-Unternehmen, also jene Unternehmen, die nicht selbst produzieren, sich aber Anteile an der Gold- bzw. Silberproduktion einzelner Minen erkauft haben, zu den aussichtsreichen Kandidaten.

Wheaton Precious Metals ist eines dieser Streaming-Unternehmen. Unter fundamentalen Aspekten standen die am 09. November veröffentlichten Q3-Daten im Fokus. Die Kanadier gaben den Umsatz im September-Quartal 2023 mit 223,137 US-Dollar an, nach 218,836 Mio. US-Dollar im September-Quartal 2022. Unterm Strich erzielte Wheaton Precious Metals im aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn in Höhe von 116,371 Mio. US-Dollar, nach 196,460 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Der Markt war dennoch mit den Zahlen hochzufrieden.

Aus charttechnischer Sicht macht die Aktie einen guten Eindruck. Nicht zuletzt die starken Zahlen trieben die Aktie an. Wheaton Precious Metals konnte den markanten Widerstandsbereich 45,0 US-Dollar / 46,5 US-Dollar zurückerobern. Damit steht die Tür in Richtung 48,7 US-Dollar offen. Mit Blick auf die aktuellen Rahmenbedingungen und das Momentum der Aktie ist aber auch ein Test des markanten Doppeltops im Bereich von 52,5 US-Dollar möglich.