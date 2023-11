Die Adidas-Aktie hat sich seit Anfang Oktober um fast 20 Prozent erhöht und liegt aktuell bei 187 Euro, ihrem Jahreshoch. Nach einem verlustreichen ersten Halbjahr hat sich das Geschäft im dritten Quartal erholt und der Umsatz lag leicht über dem Vorjahresniveau. Dieser Turnaround widerlegt die pessimistische Prognose des Konzernchefs Björn Gulden, der 2023 als "holpriges Übergangsjahr" bezeichnet hatte. Trotz der Beendigung der Zusammenarbeit mit Kanye West und einem daraus resultierenden Skandal, konnte Adidas durch den erfolgreichen Verkauf der restlichen "Yeezy-Sneaker" die erwarteten Jahresverluste von 450 Millionen Euro auf etwa 100 Millionen Euro reduzieren. Laut einer Analyse der Bank of America befindet sich Adidas in der Anfangsphase eines mehrjährigen Turnarounds, unterstützt durch den erfolgreichen Bestandsabbau, eine verbesserte Bruttomarge und den Hype um die "Terrace-Sneaker". Adidas plant, seine Terrace-Kollektion zu erweitern und erwartet starke Auftragseingänge für 2024. Die Bank of America erwartet, dass Adidas sein Ziel einer Bruttomarge von 50 Prozent erreichen kann, obwohl der Markt dieses Potenzial bereits einpreist. Adidas wird für das kommende Geschäftsjahr mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 40 bewertet, während Rivale Nike auf weniger als 29 kommt.