Ein Wochenschlusskurs oberhalb von 72,70 US-Dollar könnte bei Cognizant ein Kaufsignal aktivieren und die Bodenbildungsphase der letzten Monate beenden. Kursgewinne an 77,37 und darüber 82,73 US-Dollar könnten in einer ersten Kaufwelle erfolgen. Um überproportional von diesem Szenario zu profitieren, könnte im Anschluss das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB7YJG ausgestattet mit einem Hebel von 6,7 zum Einsatz kommen. Die Renditechance beliefe sich dabei auf insgesamt 100 Prozent , Ziele im Schein wurden bei 1,52 und 2,01 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte wegen eines späteren Pullbacks das Niveau von 86,50 US-Dollar allerdings noch nicht überschreiten, woraus sich im gegebenen Schein ein Stopp-Kurs von 2,35 Euro ergeben würde. Der Anlagehorizont ist mittelfristig angelegt, einige Wochen bis Monate dürfte ein Investment andauern.

Wochenschlussnotierungen oberhalb von mindestens 72,70 US-Dollar würden die Wahrscheinlichkeit auf eine erfolgreiche Trendwende erheblich steigern, Kursgewinne an 77,37 und 82,73 US-Dollar könnten dann rasch folgen. Zur Bestätigung sollte allerdings erst noch ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb der Triggermarke abgewartet werden. Auf der Unterseite würde ein Kursrutsch unter die Oktobertiefs von 62,14 US-Dollar das Chartbild eintrüben, Investoren müssten sich auf Sicht der kommenden Wochen Verluste auf 59,49 und darunter sogar 56,48 US-Dollar zwingend einstellen.

Seit Sommer letzten Jahres baut Cognizant im Bereich zwischen 51,33 und in der Spitze 71,60 US-Dollar an einem Umkehrmuster in Form einer inversen SKS-Formation. Hierbei wurde die dazugehörige Nackenlinie bereits zweimal getestet, ein Ausbruch blieb bislang aber aus. Die höheren Tiefs der jüngeren Vergangenheit deuten jedoch auf eine bullische Kontraktion hin, die schon bald zu einem Ausbruchsversuch und damit mittelfristigen Kaufsignal führen dürfte.

