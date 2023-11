Unendliche Leistung, Unendliche Zukunft, DMEGC Solar nennt sein N-type-Modul Infinity

Durch den Einsatz der Super-Multiple Busbar (SMBB) -Technologie, des schadenfreien Laserschneidens, der Advanced Black Technology (ABT) und anderer Weiterentwicklungen erzielt DMEGC Solar erhebliche Fortschritte bei der Leistung und Effizienz der Module. Das hochmoderne Design verbessert nicht nur die Stromerzeugung bei schwachen Lichtverhältnissen, sondern trägt auch zu einer geringeren Dämmung und verbesserten Temperaturkoeffizienten bei. Darüber hinaus werden diese Module unter Verwendung von 100 % erneuerbarer Energie in SA8000-zertifizierten Arbeitsumgebungen hergestellt und passen sich so nahtlos an die Industriestandards für Umweltsicherheit und Schutz der Menschenrechte an.

HENGDIAN, China, 23. November 2023 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar hat einen wichtigen Schritt in seinem Streben nach unendlichen und nachhaltigen Entwicklungsmöglichkeiten getan, indem es sein N-type TOPCon-Modulprodukt Infinity nennt, was unbegrenzte Leistung und unbegrenzte Zukunft bedeutet. Die kürzlich auf den Markt gebrachten rechteckigen Module Infinity M10RT und G12RT verdeutlichen das Engagement für erneuerbare Energien und den unermüdlichen Forschergeist durch die Verwendung rechteckiger Silizium-Waferzellen mit einem Wirkungsgrad von bis zu 25,5 %.

Jüngste Auszeichnungen bestätigen das Engagement von DMEGC Solar für Gesundheit und Sicherheit im Umweltschutz sowie seine technischen Leistungen. Die Module haben die strengen Tests für RoHS, REACH und PFAS sowie die neue Norm IEC 61730:2023 erfolgreich bestanden, was die Führungsposition des Unternehmens in den Bereichen Umweltschutz und hochwertige Produkte unterstreicht.

Die Zertifizierung des TÜV Rheinland nach IEC TS 63209-1:2021 (erweiterte Belastungstests) unterstreicht die hervorragende Qualität und Zuverlässigkeit der PV-Module und ist ein wichtiger Beleg für das Qualitätsbewusstsein von DMEGC Solar. Diese Erfolge festigen nicht nur die Anerkennung auf dem Markt, sondern stärken auch die Wettbewerbsposition von DMEGC Solar weltweit.

Anfang dieses Jahres wurde DMEGC Solars Fabrik in Sihong, Provinz Jiangsu, vom TÜV SÜD mit dem prestigeträchtigen Titel einer Zero Carbon Factory ausgezeichnet. Mit dieser Auszeichnung ist DMEGC Solar der erste PV-Hersteller, der ein Null-Kohlenstoff-Gütesiegel erhält, was das Engagement des Unternehmens für Energieeinsparung und Emissionsreduzierung bekräftigt.

Im Bestreben nach Unendlichkeit erweitert DMEGC Solar auch die Anwendungsmöglichkeiten von PV-Modulen und setzt sie in fast allen Anwendungsszenarien ein, wie in Wohngebäuden, im gewerblichen Bereich, in der Industrie, in Großanlagen, in der Agrivoltaik und in der schwimmenden Photovoltaik (FPV). Darüber hinaus hat das Unternehmen auf der ganzen Welt Niederlassungen eingerichtet, um Vertrieb, Kundendienst, Lagerhaltung, Logistik und andere Dienstleistungen vor Ort anzubieten. Neben den hohen Marktanteilen in Europa und China hat das Unternehmen auch auf allen aufstrebenden Photovoltaikmärkten ein schnelles Wachstum erzielt.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2284199/Landscape2.jpg

