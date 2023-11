Die Zeit um Thanksgiving ist oft umsatzarm am Aktienmarkt, doch einige Aktien schneiden nach den Feiertagen bis in den Dezember hinein gut ab. In der verkürzten Handelswoche von Mittwoch bis Freitag verzeichnete der Dow Jones Industrial Average nur 18 der letzten 34 Male Gewinne. Der US-Aktienmarkt bleibt am Donnerstag geschlossen und schließt am Freitag bereits um 13 Uhr. Laut Jeff Hirsch vom Stock Trader's Almanac ist die Zeitspanne von November bis Januar die beste aufeinanderfolgende Drei-Monats-Spanne des Jahres. CNBC hat Aktien identifiziert, die nach Thanksgiving tendenziell steigen und bestimmte Kriterien erfüllen: Sie sind in den letzten zehn Jahren in den zwei Wochen nach Thanksgiving im Durchschnitt um ein Prozent oder mehr gestiegen und mindestens 55 Prozent der Analysten haben den Aktien eine Kaufempfehlung gegeben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten impliziert ein Aufwärtspotenzial von mindestens 15 Prozent. Zu diesen Aktien gehören Caesars Entertainment, CVS Health, Delta Air Lines, Philip Morris, Humana, Intercontinental Exchange, DexCom und MGM Resorts International.