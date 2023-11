DÜSSELDORF, Deutschland, 23. November 2023 /PRNewswire/ -- Fapon, ein weltweit führendes Unternehmen der Life Sciences, hat seine innovativen integrierten Lösungen für die Diagnostik vorgestellt und strategische Partnerschaften auf der 55. International Hospital and Medical Equipment Exhibition (MEDICA 2023) geschlossen, die vom 13. bis 16. November 2023 im Düsseldorf Convention and Exhibition Center in Deutschland stattfand. Auf der MEDICA präsentierte Fapon dem Markt die neuesten Fortschritte in seinem offenen, plattformbasierten Diagnoseökosystem.

Expansion nach Indonesien

Auf der MEDICA unterzeichneten Zhiqiang HE, Präsident von Fapon Biotech, und Vidjongtius, President Director von PT Kalbe Farma Tbk, ein Memorandum of Understanding (MoU) zur Vertiefung der Zusammenarbeit und zur Förderung der IVD-Entwicklung in Indonesien. Kalbe Farma wurde 1966 gegründet und ist eines der größten öffentlichen Pharmaunternehmen in Südostasien. Diese Zusammenarbeit stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein für Fapon dar, um seine Präsenz auf dem Indonesischen Markt zu stärken, nachdem bereits im Oktober dieses Jahres eine Partnerschaft mit Halodoc, der größten Telemedizin-Plattform in Indonesien, geschlossen wurde.

Fapon ist seit dem Beginn seiner globalen Expansion ein beständiger Anbieter von Diagnostik-Lösungen für aufstrebende Märkte wie Indien, Brasilien und darüber hinaus.

Debüt in Europa

Seit der Einführung des innovativen, auf einer offenen Plattform basierenden Ökosystems hat Fapon weltweit mehr als 5.000 chemische Lumineszenz-Immunoassay (CLIA)-Analysatoren platziert und dabei mehr als 250 Ökosystempartner eingebunden. Bei MEDICA stellte Fapon mehrere neue Rohstoffe und offene Instrumente vor, was seine verstärkten Fähigkeiten bei der Bereitstellung integrierter Diagnostik-Lösungen demonstrierte.

Fapons Shine i8000/9000, ein Hochgeschwindigkeits-CLIA-Analysator mit einer Nachweisgeschwindigkeit von 900 Tests/Stunde, feierte sein Europadebüt. Dr. Sandeep K. Vashist, Senior Director von Global IVD Products of Fapon Biotech, stellte in seiner Grundsatzrede mit dem Titel „Empowering IVD manufacturers and clinical Scientists via Fapon's innovative open CLIA Analyzers" das umfassende Produktportfolio von Fapon vor, das Niedrig-, Mittel- und Hochgeschwindigkeitsanalysatoren umfasst, und hob die Vorteile offener Instrumente hervor.