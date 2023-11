Analyst Schulze-Melander hat kürzlich Kaufempfehlungen für die Aktien von Applied Materials, ASM International und Lam Research ausgesprochen. Er prognostiziert, dass die Halbleiterausrüstungsindustrie ab 2025 wieder wachsen wird, getrieben durch die Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen. Trotz eines erwarteten Rückgangs der Konsensschätzungen im Chipsektor Anfang 2024, sieht er die Anleger sich schnell auf die Wachstumsmöglichkeiten für 2025 und darüber hinaus konzentrieren. Positive Faktoren sind eine Erholung der Spotpreise für NAND- und DRAM-Speicherchips, ein erwarteter Anstieg der PC-Stückzahlen von einem Rückgang um elf Prozent in diesem Jahr auf ein Wachstum von acht Prozent im Jahr 2024 und eine Erholung der Nachfrage nach Mobiltelefonen, insbesondere in China. Er sieht auch erste Anzeichen für einen Investitionszyklus im Markt für Rechenzentrumschips, warnt jedoch vor einer nachlassenden Nachfrage nach Chips für die Automobilindustrie und das Internet. Seine Kursziele sind: Applied Materials 175 US-Dollar (~17,5% Kurspotenzial), ASM International 545 Euro (~19% Kurspotenzial), Lam Research 800 US-Dollar (~11,5% Kurspotenzial). Er lobt das breite Technologieangebot von Applied Materials, die marktführende Position von ASM International in der Atomlagenabscheidung und sieht Lam Research als Nutznießer des zunehmenden Einsatzes von "vertical scaling" in der Chipindustrie.